Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 11:22
20 yıl zorunlu hizmet süresi polis okulu
kıymetli meslektaşlarım 20 yıl zorunlu hizmet süresinde polis okulu sayılıyor mu bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olursa tam sağlıklı bilgi alma amaçlı açtım konuyu

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerYeni atama yönetmeliği ve batıdan batıya rotasyonEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Şubat mazeret ataması Şark süreleri uzarsa şuan çalışanları etkiler mi?2025 banka promosyonu2025 şark atamaları kaç sicile kadar gelebilir?Türk Telekom Egm tarifeleriAktif çalışan polisin, silahlı özel güvenlik sertifikası alabilir mi?

Sözlük

mum ışığı 2 Hav hav hav 4 kulak çınlaması 1 Çözen kazanır 1 neler neler neler 1 fenerbahce'nin uçağının düşmesini isteyen trabzonsporlu 2 şu an çalan şarkı 2 tektonik mi volkanik mi 1 Çok yaşamaz denilen hastanın uzun yıllar yaşaması 4 omayra sanchez 1

Son Haberler

Hakan Fidan: Terörsüz Türkiye hedefinde hassasızGeçen yıl ihracatın yarısı deniz yoluyla yapıldıMilyonların tükettiği peynirin satışına kısıtlama6 Şubat depremlerine ilişkin 1491 dava açıldıİYİ Parti'li bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları