Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 11:22
Polis okulu 20 yıl zorunlu hizmet süresinden sayılır mı?

kıymetli meslektaşlarım 20 yıl zorunlu hizmet süresinde polis okulu sayılıyor mu bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olursa tam sağlıklı bilgi alma amaçlı açtım konuyu


siyahbeyaz88
Genel Müdür
05 Şubat 2025 12:01
polis okulu giriş tarihin ney

uAYur ccc
Şef
05 Şubat 2025 12:12
20 yıldan kasıt şudur.(SSK günleri, askerlik, okul ve yurtdışı borçlanması, yıpranma ayrıca fiili çalışma yıllarının ) toplamı 25 yıl yapması lazım.bu anlattığım 2008 öncesi için geçerli. sonraki yıllar gün değişmiş olabilir

Serkan3879
Memur
05 Şubat 2025 12:29
2008 sonrası
siyahbeyaz88, 2 saat önce
polis okulu giriş tarihin ney

mykıll
Aday Memur
05 Şubat 2025 12:44
sayılıyor pmyoysan 1 yıl 3_4 ay geri çeker

ozerrrr
Şube Müdürü
05 Şubat 2025 12:56
arkadaşlar meslekten önce yapılan 18 ay askerlik sayılır mı

gulyabani.10
Aday Memur
05 Şubat 2025 13:03
PBS ye bak

gulyabani.10
Aday Memur
05 Şubat 2025 13:06
3-4 ay mı. okul ne kadarsa o kadar çeker zorunlu hizmeti
mykıll, 49 dk. önce
sayılıyor pmyoysan 1 yıl 3_4 ay geri çeker

siyahbeyaz88
Genel Müdür
05 Şubat 2025 13:29
giriş tarihin ne diyorum 2008 sonrası diyorsun çok mu zor şu tarihte girdiğini yazmak, pmyo için 2008 sonrası pomem için 2013 sonrası polis okulu süreleri 20 yıl çalışmaya eklenmiştir
Serkan3879, 1 saat önce
2008 sonrası
Toplam 8 mesaj

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