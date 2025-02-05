Polis okulu 20 yıl zorunlu hizmet süresinden sayılır mı?

giriş tarihin ne diyorum 2008 sonrası diyorsun çok mu zor şu tarihte girdiğini yazmak, pmyo için 2008 sonrası pomem için 2013 sonrası polis okulu süreleri 20 yıl çalışmaya eklenmiştir

giriş tarihin ne diyorum 2008 sonrası diyorsun çok mu zor şu tarihte girdiğini yazmak, pmyo için 2008 sonrası pomem için 2013 sonrası polis okulu süreleri 20 yıl çalışmaya eklenmiştir

Serkan3879, 1 saat önce 2008 sonrası