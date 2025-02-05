Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


05 Şubat 2025 11:29
Engelli memur süresiz geçici görevlendirme

Merhaba. %96 ortopedik engelliyim. 3 yıldır çalıştığım kurumum evime uzak gidiş geliş iki saati buluyor. Bu durum beni çok yormaya başladı. Tedavimde aksıyor. Özellikle kış aylarında daha da zor oluyor. Benim gibi engelli başka ilde yer alan arkadaşım müdürü ile görüşüp evinin yakınındaki okula süresiz geçici görevlendirme ile göreve başlamış. Valilik oluru ile bu kadar alınmış. Kadrosu atandığı kurumda ancak çalıştığı yer değişmiş. Bu tarz bir duruma başvursam sonuç alır mıyım?

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