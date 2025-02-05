Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 11:33
Egm iller arası futbol turnuvası

2025 yılı iller arası egm futbol turnuvası var beyler katılan var mı aramızda


uAYur ccc
Şef
05 Şubat 2025 12:16
birde buna görev yaçarlar :)

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
05 Şubat 2025 12:21
operasyon parası kesilecek mi acaba

tersineceviremeyen
Genel Müdür
05 Şubat 2025 12:22

harcırah vs karşılanacak yazıyor bölge bölge oynanacak


85200258
Müsteşar Yardımcısı
05 Şubat 2025 12:30
Kupayı kazanan ilk orjinal 12/36 ya gececekmis. Turnuva sonuncusu il bir sonraki turnuvaya kadar 12/12

tersineceviremeyen
Genel Müdür
05 Şubat 2025 13:09

çok komiksin gerçekten

85200258, 1 saat önce
Kupayı kazanan ilk orjinal 12/36 ya gececekmis. Turnuva sonuncusu il bir sonraki turnuvaya kadar 12/12

specialone1907
Aday Memur
05 Şubat 2025 13:15
futbol oynayacak adam seçecekler ona bile performans puanı bilmem kaç olacak ve soruşturma geçirip ceza puanı almamış şartı koymuş cidden çok komik

85200258
Müsteşar Yardımcısı
05 Şubat 2025 13:27
Teşkilatın bu kadar sorunu varken gazozuna maç yaptiriyorlar. Bununla alakali başlı aciyorsun. Komik sen misin ben miyim?
tersineceviremeyen, 24 dk. önce

çok komiksin gerçekten

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerYeni atama yönetmeliği ve batıdan batıya rotasyonEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 Şubat mazeret ataması Şark süreleri uzarsa şuan çalışanları etkiler mi?2025 banka promosyonu2025 şark atamaları kaç sicile kadar gelebilir?Polis okulu 20 yıl zorunlu hizmet süresinden sayılır mı?Türk Telekom Egm tarifeleri

Sözlük

ağlamak 1 mide bulantısı 1 Sevgilisizler günü 1 turabinin şarkısı 2 sınır aşımı 1 mum ışığı 1 Bruce Willis 1 görkem 1 dost acı söyler 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralıBorsa günün ilk yarısında gerilediYasa dışı avlanan yaban keçisi ve kızıl geyik eti bulunduKar yine ters köşe yaptı: Bu geceye ve Cuma gününe dikkatAlkollüydü. Dedeyi, anneyi ve bebeği öldürdü, 10 yıl ceza aldı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları