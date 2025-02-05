Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


05 Şubat 2025 11:33
4b başvurusunda istenen çalışma bilgileri

4b sözleşmeli başvurularda istenen çalışma bilgileri ya da cv için başlangıç sigorta yatış tarihi mi olmalı yoksa gerçek başlangıcın mı? (örneğin sigortasız çalışılan ya da sigortayı bölük bölük yatıran yerler var onlar için işe başlama tarihi nasıl olur?)

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İçişleri bakanlığı teknisyen sözlesmelli bacayıs toplanalım burdasözleşmeliden kadroya geçen personelin tayin hakkı

Sözlük

büyük rift vadisi 1 yoğun kar yağışı 2 14 şubatta çiçek satışlarının artması 6 zerrin özer 1 seksenlerde çocuk olmak 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 2 Zerengökçe 1 görkem 1 sınır aşımı 1 cehalet mutluluktur 6

Son Haberler

Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralıBorsa günün ilk yarısında gerilediYasa dışı avlanan yaban keçisi ve kızıl geyik eti bulunduKar yine ters köşe yaptı: Bu geceye ve Cuma gününe dikkatAlkollüydü. Dedeyi, anneyi ve bebeği öldürdü, 10 yıl ceza aldı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları