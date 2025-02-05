Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2025 11:35
Ek Ders Ödemesi Hakkında

Müdür ve Müdür Yardımcısı Ek Dersleri, Ek Ders Yerine Geçen Görev üzerinden mi yoksa Gündüz üzerinden mi Ödenir? Gündüz ile Ek Ders Yerine Geçen Görev arasında fark nedir?


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
05 Şubat 2025 12:36

ek ders yerine geçen yönetici görevlendirmeden ödenir. ücret olarak bi fark bulunmamakta. fakat yüksek lisans yapmışsa idareci gündüzden ödenmesi durumunda haksız fazla ödeme almış olur.

çoğu yerde dikkat edilmiyor gündüz mü ek ders yerine geçen mi diye.

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