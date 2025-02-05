Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 11:35
3+1 süresi içerisinde mobbing

Merhaba memur dostlar hastanemde 2 senedir mobbinge uğramaktayım idare tarafından özellikle bana sözlü hakkaniyetsizlik mevcut bu durumu başhekimliğe bildirdim fakat bazı konularda idari mudur ve mudur yrd. Aynı görüşte fakat bu görüşleri yazılı olarak şikayet ettiğimde öyle değilmiş gibi cevap verip üstünü kapatıyolar , benim burdan görevlendirme usulu kurtulmam gerek izlemem gereken yol nedir? 3+1 dolmadığı için resmi talep edemiyorum.

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