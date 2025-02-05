KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 12:46
2024 yılı milli savunma bakanlığı

İstanbul Uzman-3 Kadrosuna başvuru yapan kaç kişiyiz? Kaç puanla yardımlaşalım


Alperen1919
05 Şubat 2025 16:09

Ben başvurdum 84 puanla sizin puan kaç


Gizemilhan
Aday Memur
05 Şubat 2025 16:31

75 ON KİŞİ ÇAĞIRILACAK HİÇ ŞANSIM YOK SANIRIM

Toplam 2 mesaj

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