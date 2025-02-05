KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Şubat 2025 12:52
KİT kurumdan KİT'e geçişte 3yıl şartı

Merhaba. Benim için çok önemli bi sorum var

TCDD den DHMİ ye aynı diploma farklı ünvanla geçerken 3 yıl şartına takılıyor muyuz ? Şöyle bir bilgi var ama yorumlayamadım.

"Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak."


Mavi.Ufuklar
Memur
05 Şubat 2025 13:23

TCDD'de hangi unvan ile çalışıyorsun, DHMİ'de hangi unvana geçmek istiyorsun. Önce onu bir yaz bakalım. İnsanlar sana yardımcı olabilsin.


onusesref
Aday Memur
05 Şubat 2025 13:33

tcdd : hat bakım onarım memuru

dhmi : elektrik teknikeri

aynı diploma ile

Mavi.Ufuklar, 4 saat önce

TCDD'de hangi unvan ile çalışıyorsun, DHMİ'de hangi unvana geçmek istiyorsun. Önce onu bir yaz bakalım. İnsanlar sana yardımcı olabilsin.


Mavi.Ufuklar
Memur
05 Şubat 2025 13:44

"Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar"

-taşeron maharetiyle işe alınanları kastediyor. Senin durumuna uymaz.

"mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar"

-Kariyer mesleklere uzman yardımcısı alımlarını kastediyor. Senin durumuna uymaz.

"bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar"

-Örneğin düz memur olarak çalışan birinin öğretmen, mühendis, avukat, mimar, sağlık meslekleri gibi mesleki değeri olan kadroları kastediyor. Böyle bir alandan mezunsanız, diplomanız varsa, geçebilirsiniz.

saydığınız her iki mesleğe de aynı diploma ile girilebiliyor. 3 yıl beklemen lazım.

onusesref, 4 saat önce

tcdd : hat bakım onarım memuru

dhmi : elektrik teknikeri

aynı diploma ile


onusesref
Aday Memur
05 Şubat 2025 16:25

bu konuda bazı kisiler aynı diploma ile girsen de ünvanın farklı oldugu icin 3 yıl beklemiyorsun diye hatta böyle geçen tanıdıklarım var diyor. kafa karıştırıcı o yüzden.

Mavi.Ufuklar, 4 saat önce

"Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar"

-taşeron maharetiyle işe alınanları kastediyor. Senin durumuna uymaz.

"mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar"

-Kariyer mesleklere uzman yardımcısı alımlarını kastediyor. Senin durumuna uymaz.

"bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar"

-Örneğin düz memur olarak çalışan birinin öğretmen, mühendis, avukat, mimar, sağlık meslekleri gibi mesleki değeri olan kadroları kastediyor. Böyle bir alandan mezunsanız, diplomanız varsa, geçebilirsiniz.

saydığınız her iki mesleğe de aynı diploma ile girilebiliyor. 3 yıl beklemen lazım.


Mavi.Ufuklar
Memur
05 Şubat 2025 16:35

Lafzi yoruma bakınca geçilebilir gibi. İşin aslında, her ikisi de teknik kadro ve aynı mezuniyet şartı var. Her ikisinin de mezuniyet şartı kapsamında elektrik teknikerliği var. Bazı yasal düzenlemeler lafzi yorumundan dolayı farklı değerlendirilebiliyor kamu kurumları tarafından. O yüzden en iyisi başvuru yapmak istediğiniz kuruma danışmanız en faydalı olanı. Birisi havacılık diğeri raylı taşımacılık olduğu için ayrı meslek olarak değerlendirebilirler. Kurumun takdiri önemli hale geliyor.


onusesref
Aday Memur
05 Şubat 2025 17:09

Bugün iki kurumu da aradım insan kaynaklarını. TCDD bana geçemeyeceğimi söyledi. DHMİ ise kitten kite geçerken böyle bir şartın olmadıgını söyledi geçersiniz dedi. Bu yüzden daha nereye başvurup nereyi ciddiye almak gerektigini bilmiyorum.

Mavi.Ufuklar, 43 dk. önce

Lafzi yoruma bakınca geçilebilir gibi. İşin aslında, her ikisi de teknik kadro ve aynı mezuniyet şartı var. Her ikisinin de mezuniyet şartı kapsamında elektrik teknikerliği var. Bazı yasal düzenlemeler lafzi yorumundan dolayı farklı değerlendirilebiliyor kamu kurumları tarafından. O yüzden en iyisi başvuru yapmak istediğiniz kuruma danışmanız en faydalı olanı. Birisi havacılık diğeri raylı taşımacılık olduğu için ayrı meslek olarak değerlendirebilirler. Kurumun takdiri önemli hale geliyor.

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