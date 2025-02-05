KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


05 Şubat 2025 12:52
Kit kurumdan Kite geçişte 3yıl şartı

Merhaba. Benim için çok önemli bi sorum var

TCDD den DHMİ ye aynı diploma farklı ünvanla geçerken 3 yıl şartına takılıyor muyuz ? Şöyle bir bilgi var ama yorumlayamadım.

"Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak."


Mavi.Ufuklar
Memur
05 Şubat 2025 13:23

TCDD'de hangi unvan ile çalışıyorsun, DHMİ'de hangi unvana geçmek istiyorsun. Önce onu bir yaz bakalım. İnsanlar sana yardımcı olabilsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS pazarlama önlisansKPSS OrtaöğretimPazarlama hk.Kit kurumdan Kite geçişte 3yıl şartı

Sözlük

Esinlenme vs ilham alma 2 mide bulantısı 1 Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1 Sevmek 1 zenginden alıp fakire vermek 2 ben da varım sen da varmısın 1 bir çift söz 1 Santorini adası 1 yanlış lokasyon 1 neler neler neler 1

Son Haberler

Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralıBorsa günün ilk yarısında gerilediYasa dışı avlanan yaban keçisi ve kızıl geyik eti bulunduKar yine ters köşe yaptı: Bu geceye ve Cuma gününe dikkatAlkollüydü. Dedeyi, anneyi ve bebeği öldürdü, 10 yıl ceza aldı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları