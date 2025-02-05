Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


05 Şubat 2025 13:09
Kurumda Yükselme Yardım

Merhabalar değerli memurlar ailesi , TPAO da teknisyen ünvanında çalışmaktayim . AYNİ ZAMANDA Endüstri mühendisliği bölümü programından mezun oldum kurumda teknisyenlikten mühendisliğe mevcut TPAO kurumumda geçme şansım var mi kurumumuzda endüstri mühendisleri çalışmakta.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Şubat 2025 13:28

GYUD sınavıyla tabi ki var.

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