Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 13:12
Memurluk Kurum Yardım

Merhaba arkadaşlar sorum şu TPAO da teknisyen kadrosunda olmak mı yoksa Harita Genel Müdürlüğünde Tekniker kadrosunda çalışmak mı daha mantıklıdır hangisinde yükselme kolaylığı vardır bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim teknisyen kadrosu ile tekniker kadrosu ne gibi farklılıklar var teşekkürler

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