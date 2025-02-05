Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 13:12
Ek mal bildirimi yapmayı unutma

Herkese iyi çalışmalar. 2024 nisan ayında aldığım araç için ek mal bildiriminde bulunmadım. genel mal bildiriminde nasıl bir yol izlemeliyim arkadaşlar?

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