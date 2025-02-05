Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 13:32
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ,kurumlar herhangi bir işlem yapacak mı?Bununla ilgili kurumlara herhangi bir resmi yazı gelmedi.

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