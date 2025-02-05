Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 15:20
Cimere mobbing dilekçesi

Sonucundan bir beklentim yok ama yıllarca zalimlik eden amirlerimin sadece mideleri bulanıp korksunlar istiyorum. Ancak şu an ücretsiz izinde ve farklı şehirdeyim, ifade vermek için zorla çağrılır mıyım?

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