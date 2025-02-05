Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 15:22
Gih olarak görev yaparken emekli olmak

Gih olarak görev yapan 14 yıllık memur istediğinde malulen emekliliğe ayrılabilir mi?

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