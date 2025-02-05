KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


05 Şubat 2025 15:25
Milli Saraylar Uzman Yardımcılığına başvuran var mı?

2 grup vardı. İdari ve mali işler ile müzecilik. Müzecilik grubuna başvurdum. Bugün mail geldi, başvuranlar arasında 1. sıradasınız diye. Mülakata giren ya da girecek olan var mı, yazılan konulardan mı soru soruluyor?

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