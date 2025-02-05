Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2025 15:25
Açıktan gelen memurun derece kademe ilerlemesi

Merhaba arkadaşlar hakkımda devam eden mahkemeden dolayı açığa alınıp sonra görevime iade edildim mahkemeden beraat ettim mahkeme kararında özlük haklarının iade edilmesi yazmasına rağmen derece ve kademe ilerlemem yapılmadı. Bana eksik sicilin var denildi emsallerim 3/1 de görev yaparken ben halen 5/6 da beklemekteyim. İdarenin böyle bir hakkı var mı? İdare mahkemesine başvursam kazanır mıyım? Merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler iyi günler.

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