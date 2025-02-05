Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2025 15:45
Norm fazlası resen atama

Arkadaşlar merhaba.merak ettiğim bir durum var.norm fazlaları için başta resen atama yapılmıştı.ancak milli eğitim daha sonra okulunda 15 saat dersi olan norm fazlalarının resen atamalarını iptal etti ve heps okullarında kaldı.acaba okul idaresi 15 saat dersi olmamasına rağmen, öğretmeninin 15 saat dersi var olarak beyan ettiyse bunun yasallığı nedir acaba?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Tüccar müdürTemmuz zammıEmekli YolluğuNorm fazlası sonrası il iç atamaArtırımlı hizmet puanıProje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik Refakat izniÖzel Okullarda Çalışma İzni Meb Meslek Ortaokullarının Yaygınlaşması

Sözlük

pallas 1 içimdeki canavarı serbest bırakmak istiyorum 3 turabinin şarkısı 1 kulak çınlaması 1 camide çalınan ayakkabı 1 görkem 1 Çok yaşamaz denilen hastanın uzun yıllar yaşaması 4 Kağıttan yelpaze yapmak 3 tavuk kellesi 1 sınır aşımı 1

Son Haberler

'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaşTürkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazı tamamlandıTurabi'ye 'müstehcenlik'ten soruşturma: Yakalama kararı verildiAltının kilogram fiyatı 3 milyon 315 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları