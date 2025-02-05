Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 15:51
Disiplin soruşturmam
Merhaba arkadaşlar.Hakkımda açılan ceza soruşturması kapsamında cinsel saldırı suçundan dolayı hagb kararı aldım.Ancak kurumdaki disiplin soruşturmam devam ediyor,en geç gelecek hafta savunmamı vercem.Hem ceza hem de disiplin soruşturmamda kişi beyanından başka hiçbir kanıt yok.Sizce sonuç ne olur?

Ali656506
Aday Memur
05 Şubat 2025 16:30
yaptığınız mesleğe de bağlı biraz

gmsnsn
Memur
05 Şubat 2025 16:44
sağlık personeliyim

Ali656506
Aday Memur
05 Şubat 2025 16:56
normal şartlarda ihraç kararı verilmemesi lazım hagb bi hüküm değil çünkü lakin ülkemizin bi standardı yok çok farklı kararlar çıkıyor idari soruşturmalar çok katı bu konuda

gmsnsn
Memur
05 Şubat 2025 16:59
Hocam bir de şu var yüz kızartıcı suçlar arasında cinsel saldırı veyahut cinsel taciz suçu yok ama kimisi yazmış ki kurumlar bunu yüz kızartıcı kabul ediyor demiş böyle bir şey mümkün olabilir mi

muallimmm4638
Şef
05 Şubat 2025 17:13
ah be abi :)
Ali656506, 49 dk. önce
yaptığınız mesleğe de bağlı biraz

muallimmm4638
Şef
05 Şubat 2025 17:14
dostum dm den dön okuya okuya hakim olduk bizler
gmsnsn, 20 dk. önce
Hocam bir de şu var yüz kızartıcı suçlar arasında cinsel saldırı veyahut cinsel taciz suçu yok ama kimisi yazmış ki kurumlar bunu yüz kızartıcı kabul ediyor demiş böyle bir şey mümkün olabilir mi
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarBİM iade verdi. Kuruma dilekçe ile başvurmalımıyım.Geriye dönük alacakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuki yardım görüş!Disiplin soruşturmam12 ay üstü hapis cezası ihraçmı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHakkımda "memurluktan çıkarma" cezası istendi..!

Sözlük

neler neler neler 1 günaydın sözlük 3 Bugün olanlar 2 büyük rift vadisi 1 ben da varım sen da varmısın 1 zenginden alıp fakire vermek 2 Çözen kazanır 1 darı 1 hiç kimse yoksa ben varım 2 yanlış lokasyon 1

Son Haberler

'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaşTürkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazı tamamlandıTurabi'ye 'müstehcenlik'ten soruşturma: Yakalama kararı verildiAltının kilogram fiyatı 3 milyon 315 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları