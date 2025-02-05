Merhaba arkadaşlar.Hakkımda açılan ceza soruşturması kapsamında cinsel saldırı suçundan dolayı hagb kararı aldım.Ancak kurumdaki disiplin soruşturmam devam ediyor,en geç gelecek hafta savunmamı vercem.Hem ceza hem de disiplin soruşturmamda kişi beyanından başka hiçbir kanıt yok.Sizce sonuç ne olur?

Merhaba arkadaşlar.Hakkımda açılan ceza soruşturması kapsamında cinsel saldırı suçundan dolayı hagb kararı aldım.Ancak kurumdaki disiplin soruşturmam devam ediyor,en geç gelecek hafta savunmamı vercem.Hem ceza hem de disiplin soruşturmamda kişi beyanından başka hiçbir kanıt yok.Sizce sonuç ne olur?