Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Şubat 2025 15:58
Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi

Selamlar,

Şu anda İstanbul'daki bir üniversitede yüksek lisans yapıyorum, ders aşamasındayım. Farklı şehirdeki bir üniversitenin öncelikli alan argör kadrosuna başvurdum ve kazandım. Bundan sonraki süreçte yüksek lisans eğitimime İstanbul'da mı yoksa diğer şehirde mi devam etmem gerekecek. Atama büyük ihtimalle dönem ortasında olacak.

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