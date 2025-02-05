Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 16:33
Jandarma sivil memur eş durumu tayini.

merhabalar. Eşim farklı bir ildeki devlet üniversitesine sözleşmeli memur olarak atandı. Tayin hakkı olmadığı için çakılı kadro olarak geçiyor. mecburen benim eşimin yanına tayin istemem gerekiyor. ben ise jandarmada sivil memur olarak görev yapmaktayım. eşimin olduğu ilde çalışacağım kadro dolu. tayin şube ile gorustugumde bana dolu olduğu için tayin yapamayiz diyor. kadro bosalana kadar gidemezsin diyor. bende bana muvakafat verin ozaman dediğimde muvakafati kurum olarak zaten vermiyoruz diyor. bu durumda benim yapmam gereken nedir bu konu hakkında yardım edebilir misiniz. daha önceden böyle bir durumla karşılaşan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. iyi günler.

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