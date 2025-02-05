Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2025 17:34
Temmuz zammında son durum nedir?

Ocak itibariyle enflasyon 5.03 çıkmış durumda.

fark alabilmemiz 6 aylık enflasyonun kaç çıkması gerekiyor.


Kualalumpur1
Aday Memur
05 Şubat 2025 17:48

Adamım 5 le gitse her ay yüzde 29 zam alırsın ki bu mümkün değil 5 3 3 2 2 1 olsa t.s 6 yı düşer ts 5i eklersen yüzde15 zam alırsın ki ocaktan fazla olur


Kualalumpur1
Aday Memur
05 Şubat 2025 17:50

3 3 2 2 1 den daha düşük çıkarırlarsa ocak zammıyla aynı olur ki çıkacak rakamlar şimdiden bellidir


Dejavvu-
Şef
05 Şubat 2025 17:57

Yani çıkan enflasyondan 1 çıkarıyoruz, sonuç doğru mu?

Kualalumpur1, 1 saat önce

Adamım 5 le gitse her ay yüzde 29 zam alırsın ki bu mümkün değil 5 3 3 2 2 1 olsa t.s 6 yı düşer ts 5i eklersen yüzde15 zam alırsın ki ocaktan fazla olur

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