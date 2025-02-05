ARKADAŞLAR ACİL YARDIM BİLGİ

kumar bağımlısımısın herkesten borç alıp vermedin mi aldığın borçları da kumara mi yatırdınız ne duruyorsun yaz memurlar nete bütün illegal yöntemleri anlatsınlar diye ilan yada reklam mi gördün .cekinmene gerek yok istesende vermezler bankanın kredi vermediğine kim güvenip para versin tefeci önerisinde bulunurlar diye geldin ise konusu suç teşkil eden birseyi burdan bulamazsın:)

kumar bağımlısımısın herkesten borç alıp vermedin mi aldığın borçları da kumara mi yatırdınız ne duruyorsun yaz memurlar nete bütün illegal yöntemleri anlatsınlar diye ilan yada reklam mi gördün .cekinmene gerek yok istesende vermezler bankanın kredi vermediğine kim güvenip para versin tefeci önerisinde bulunurlar diye geldin ise konusu suç teşkil eden birseyi burdan bulamazsın:)