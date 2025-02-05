Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 17:59
ARKADAŞLAR ACİL YARDIM BİLGİ
Herkese merhaba polis memuruyum paraya ihtiyacım var sicilim bozuk etraftan istemeye de çekiniyorum bulabileceğim yöntemler var mıdır bilgisi olan yazarsa sevinirim.

inter44
Aday Memur
05 Şubat 2025 18:02

Senin polis olduğunu düşünmüyorum. Geyik yapan birisin. Gerçekten polis olsan bunu buraya yazmazsın


sarkkurnazı
Aday Memur
05 Şubat 2025 18:12
niye geyik yapayım icralık polisler başlığında yazılarım mevcut çaresiz kaldım fikir edinmek istedim
inter44, 1 saat önce

Senin polis olduğunu düşünmüyorum. Geyik yapan birisin. Gerçekten polis olsan bunu buraya yazmazsın


buralarda925
Aday Memur
05 Şubat 2025 18:12
kumar bağımlısımısın herkesten borç alıp vermedin mi aldığın borçları da kumara mi yatırdınız ne duruyorsun yaz memurlar nete bütün illegal yöntemleri anlatsınlar diye ilan yada reklam mi gördün .cekinmene gerek yok istesende vermezler bankanın kredi vermediğine kim güvenip para versin tefeci önerisinde bulunurlar diye geldin ise konusu suç teşkil eden birseyi burdan bulamazsın:)

sarkkurnazı
Aday Memur
05 Şubat 2025 18:13
kişi kendinden bilir işi. hayatın kime ne getireceğini bilmeden saçma yorumlarınız teşkilatın seviyesini durduruyor malesef
buralarda925, 52 dk. önce
kumar bağımlısımısın herkesten borç alıp vermedin mi aldığın borçları da kumara mi yatırdınız ne duruyorsun yaz memurlar nete bütün illegal yöntemleri anlatsınlar diye ilan yada reklam mi gördün .cekinmene gerek yok istesende vermezler bankanın kredi vermediğine kim güvenip para versin tefeci önerisinde bulunurlar diye geldin ise konusu suç teşkil eden birseyi burdan bulamazsın:)

kaptan34m
Genel Müdür
05 Şubat 2025 19:00
devrem hat üzerinden limitine bak tmmı hangi operatör ü kullanıyorsan onun bir şubesine git limit çıkarsa telefon al biraz zararın oluyor ama para gelir eline
sarkkurnazı, 51 dk. önce
kişi kendinden bilir işi. hayatın kime ne getireceğini bilmeden saçma yorumlarınız teşkilatın seviyesini durduruyor malesef
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerYeni atama yönetmeliği ve batıdan batıya rotasyonŞark süreleri uzarsa şuan çalışanları etkiler mi?2025 Şubat mazeret ataması 2025 banka promosyonuEgm iller arası futbol turnuvası2025 şark atamaları kaç sicile kadar gelebilir?Polis okulu 20 yıl zorunlu hizmet süresinden sayılır mı?

Sözlük

güne bir pratik bilgi bırak 1 heliosentrik 1 67.Grammy Ödül Töreni 2 ben da varım sen da varmısın 1 şikayetvar.com 1 büyük rift vadisi 1 neler neler neler 1 Kula Jeoparkı 2 Bruce Willis 1 canlı yayın sırasında köpeğin ölmesi 1

Son Haberler

Birbirinden lüks araçlar emniyetin bahçesinde sergilendiBorsa günü düşüşle tamamladıHakkari'de 57 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıÜç ilde eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildiSergen Yalçın'ın acı günü: Kardeşi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları