Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Şubat 2025 18:05
Doktora tezi kitap basımı ve editörlük

Öğretim üyeliğine atanmak için doktora tezimi bastırmıştım. Editörlüğünü de matbaanın belirlediği bir akademisyen yapmıştı. Hakkını yemeyeyim basılmadan önce de bir hayli düzenleme de yapmıştı. Bu akademisyen editörlük puanı ile hem eski kriterlere göre doçent olmuş hem de o yıl akademik teşvikte kullanmış. Akademisyenin çalıştığı üniversite puanlamada yanlışlık yaptık diyerek akademik teşvik ücretini geri istemiş. Eğer üniversite haklı ise doçentliğinin de geri alınması gerekiyor.

Teşvik yönetmeliğinde doktora tez danışmanın editör olması mecburiyetine dair açık bir ifade görmedim. Ayrıca bazı kitapların birden fazla editörü olabiliyor. Asıl tez tanışmanın emekli olduğundan resmi danışmanım i 2-3 aylık danışmanlık yapmış ve de katkı sağlayamadığı için savunmam da eleştirilmişti.

Doktora tezi kitap olarak basılırsa danışman editör olmak zorunda mı? Yoksa bu danışmanların doktora tezinin her türlü kaymağını yemek istemek için uydurdukları bir gerekçe mi? Sizin bu konuda bilginiz var mıdır?

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