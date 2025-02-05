Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 18:26
Eş durumu tayin hakkında

Selamlar. Eşim ve ben Eskişehir'de paramedik olarak görev yapıyoruzz. Benim yayınım Çanakkale'ye çıktı. Elimi çanakkale ye eş durumu ile aldırma durumum nedir. Birleştirmeyi hangi şehirde yaparlar

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