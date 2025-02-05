Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 19:31
Batı süreleri artar mı

Yeni çıkacak yönetmelikte batı süreleri artarsa şu anki personelleri etkiler mi?

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