Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 20:25
Bize uymayan İstifa Etsin

Bilin bakalım hangi adliyenin baş ..... ile komisyon .... tüm memurları toplayıp şunları söyler ?

Bize uymayan istifa etsin.

Biz Danıştay tanımayız.

Öğretmenler memur mu ki giymişler kotu tshirti.

Bize uymayanı ilçe ilçe gezdirir istifaya zorlarız.

Ailenizde biri hasta olunca refakatçi izni vermeyiz.

Çocuğunuz varsa var bizimde var çocuğu okuldan almak için izin isteyene verilmeyecek.

Çocuğunuz hastaysa eşiniz götürsün.

Burası tüm bakanlıklardan ayrılmış bağımsızdır.

Bakanlıktan gelenleri de bakanlığa şikayet ederiz

Çay ocağından günde en az iki bardak çay içilecek.

Bize başka adliyeleri örnek vermeyin üzerim.

Bir memur olarak topluca toplantıya çağrılıp böyle bir şeyi yaşamak gerçekten kırıcıydı. Tüm bu olayı yaşan memurlar aile geçindiriyor ve herkes ekmeğinin peşinde ama insan hayatının değerinin ve insan olmanın değerinin olmadığı bir yerde bakalım adaletten bahsedebilir miyiz ?

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