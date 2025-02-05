Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Şubat 2025 21:45
maaş aldığım hesaba yatan promosyona bloke koyarlarmi bu konuda kanun ne diyor?
arkadaşlar maaş aldığım hesaba yatan promosyona banka bloke koyarlarmi zaten şuan dörtte biri kesiliyor toplu para yattığı zaman el konurmu bilgisi olan var mı?

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