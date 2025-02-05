Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


05 Şubat 2025 21:54
Nakil hk

Herkese selamlar

İstanbul İlçe belediyede engelli kamu personeli olarak hayatımı sürdüremiyorum. Ev sahibi evden çıkartıyor ve tekerlek sandalyeye uygun ev bulma şansım yok. Lütfen deneyimli canlar bana yol gösterin. Lojman hakkı olur nakil İle İstanbul dışı olur ne yapabilirim?

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