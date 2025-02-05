KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 22:25
Pomem eğitim sürecinde diş teli tedavisi

3 sorum var hepsi diş teli ile alakalı dişlerime diş teli yapılacak sanırım da.

Sözlü mülakatta

Genel Sağlıkta

Eğitimde diş teli yasak mı? Hepsinde mi yasak bazılarında mı yasak hiçbirinde yasak değil mi? Bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim.

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