Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 22:42
657 dmk sağlık bakanliğı yönetmeliği?

Arkadaşlar yeni sağlik bakanliği personeliyim.

Hak hukuk çalişma koşullari kurallari gereklerini içeren sağlik bakanliğinin yönetmeliğini bulamadim linkini paylaşir misiniz?

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