Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 23:19
Maaş Hk.

merhabalar biz maaş alırken şimdikinayın maaşını mı alıyorux yoksa geçen ayın maaşını mı alıyoruz


Sakaryalı540
Memur
06 Şubat 2025 00:15

Merhabalar hocam. Gelecek ayın maaşını alırız. Önce maaş verilir sonra emek istenir o nedenle ilk maaş aldığımız zaman iki maaş verilir emekli olduğumuz ay maaş almayacağız en başta verilen iki maaştan dolayı.

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