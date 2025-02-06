Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 00:12
Polis hemşire es durumu

Şark görevindeyiz.Eşim hemşire ve eş durumu ile yanına geldi.Batiya dönüşte ben polis olarak hemşire eşine tabi olabilir miyim


Bazıgünler
Aday Memur
06 Şubat 2025 00:15
Bir kere tabi olabilirsin eşine

Avcıkurt
Aday Memur
06 Şubat 2025 00:16

Kimi öyle diyor kimi olmaz diyor net birşey söyleyen olmadığı için yazdım teşekkürler

Toplam 2 mesaj

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