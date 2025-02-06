Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Şubat 2025 01:38
120 bin maaş
Arkadaşlar %15 vergi diliminde net olarak 120 bin tl maaş alan adamın %20-27 ve 35 vergi dilimlerinde net maaşı tam olarak ne kadar olur. Birde %15 vergi diliminde net 60 bin tl alan adamın aynı vergi dilimlerinde %20-27-35 te net ne kadar olur lütfen bu işten anlayan biri detaylı olarak bu yazdığımı tek tek cevaplayabilir mi. Dalga geçmek için yazmıyorum lütfen ona göre cevaplarsanız çok sevinirim.

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