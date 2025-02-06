Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2025 01:42
Tevdiren yada vekaleten yazı işleri müdürlüğü

Arkadaşlar zabıt katibi bulunduğu komisyonu tarafından Tevdiren Y.İ.Müdürü olarak atandı, bundan vekalet ücreti yada ekstra bir ücret alan varmıdır? Alanlar nasıl talep etti?


iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
06 Şubat 2025 03:13
tedviren atanan birine vekalet ücreti verilemez

iyiniyetliücüncükisi
Aday Memur
06 Şubat 2025 03:15
ancak vekalet ücreti alırken sonrasında şartları kaybetme durumunda bu ücret alma durumu incelenmesi gerekecektir
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