Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 01:53
Mazaret taini

Merhaba arkadaşlar . Öncelikle bilgi vercekler için şimdiden teşekkürler. Babama akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bende babama bakmak için 01.15.2025 te mazaret taiyini ve raporları ilettim memlekette abim ablam ve kardeşim var abimin kalp rahatsizilığı var raporları var heycana ve üzüntüye gelemior bunlarıda persone bildirdim ablam evli hep duramıyor babamın yanında küçük kardeşimde cok ilgilenemiyor acaba benim tayin olma sansım var mi bulundugum il 5 yıl ben 3.5 yıldayım. Bilgi vereblirmisniz acaba gideceğim şehir büyükşehir

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