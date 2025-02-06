Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 01:53
Sağlık mazereti ve atama talebi

Merhaba arkadaşlar . Öncelikle bilgi vercekler için şimdiden teşekkürler. Babama akciğer kanseri teşhisi konuldu. Bende babama bakmak için 01.15.2025 te mazaret taiyini ve raporları ilettim memlekette abim ablam ve kardeşim var abimin kalp rahatsizilığı var raporları var heycana ve üzüntüye gelemior bunlarıda persone bildirdim ablam evli hep duramıyor babamın yanında küçük kardeşimde cok ilgilenemiyor acaba benim tayin olma sansım var mi bulundugum il 5 yıl ben 3.5 yıldayım. Bilgi vereblirmisniz acaba gideceğim şehir büyükşehir


Erkan262626
Aday Memur
06 Şubat 2025 03:56

Devrem ben annem için üç kez dilekçe verdim annem %100 algır engelli raporu var hatta mahkemeden vasi belgesiz aldım ancak tek çocuk değilsin diye hep olumsuz geldi


ortoloni
Memur
06 Şubat 2025 04:41

çok zor. Insanlik yok torpil var adaletsizlik var ahlakizlik var


Colonel33
06 Şubat 2025 06:01
Tek çocuk olsan ne olacak ki anneni yanına al derler
Erkan262626, 7 saat önce

Devrem ben annem için üç kez dilekçe verdim annem %100 algır engelli raporu var hatta mahkemeden vasi belgesiz aldım ancak tek çocuk değilsin diye hep olumsuz geldi

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