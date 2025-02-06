2.Şark kalkarsa

Aynı şeyi ben de merak ediyorum hatta ben şarktan kalkması gündemde olan bir ildeyim. Kimi eski süreye tabi olup 2.şarkını tamamlarsın diyor, kimi batıya tercih yaparsın diyor kimi de yeni süreye tabi olursun diyor.

Senin durumun için bulunduğun il şark olarak devam edecekse ya eski süreden 2.şarkını tamamla ya da batı tercihi yap gibi iki tercih sunabilirler. Yeni süreler bence 2.şarkta bulunanları asla bağlamaz