Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 04:16
2.Şark kalkarsa

2.Şark kalkarsa şayet 2. Şarkta bulunanların durumu ne olur arkadaşlar?


Quake38
Aday Memur
06 Şubat 2025 04:47

Aynı şeyi ben de merak ediyorum hatta ben şarktan kalkması gündemde olan bir ildeyim. Kimi eski süreye tabi olup 2.şarkını tamamlarsın diyor, kimi batıya tercih yaparsın diyor kimi de yeni süreye tabi olursun diyor.

Senin durumun için bulunduğun il şark olarak devam edecekse ya eski süreden 2.şarkını tamamla ya da batı tercihi yap gibi iki tercih sunabilirler. Yeni süreler bence 2.şarkta bulunanları asla bağlamaz

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