Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 08:26
Boşanma süreci ve atama talebi

S.a herkese eşim çocukları alıp boşanma dilekçesi verdi ailesinin olduğu başka bir ile gitti. çocuklara yakın olabilmek için benim o ile hemen tayinim çıkar mi acaba


Chaos1903
Aday Memur
06 Şubat 2025 08:32

Ben batı ilindeyim o şark iline gitti bende 9 sene şark görevimi yaptım daha önce


Petkov34
Aday Memur
06 Şubat 2025 10:12

Tek seferliğine istediğin ile yapıyorlar boşanmada


Petkov34
Aday Memur
06 Şubat 2025 10:14

Boşanma kesinleşince verirler boşanma aşamasında vermiyolar Çekilmeli ise boşanma nerden baksan 6 sene sürer

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