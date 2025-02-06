Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 08:26
Boşanma süreci ve tayin

S.a herkese eşim çocukları alıp boşanma dilekçesi verdi ailesinin olduğu başka bir ile gitti. çocuklara yakın olabilmek için benim o ile hemen tayinim çıkar mi acaba


Chaos1903
Aday Memur
06 Şubat 2025 08:32

Ben batı ilindeyim o şark iline gitti bende 9 sene şark görevimi yaptım daha önce

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