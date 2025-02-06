Sözleşmeli Personel Becayiş Hakkı Son Durum

Arkadaşlar ilgili, bilgili arkadaşlardan becayişe dair netleştirmesini rica ettiğim bir şey var. Mayıs 2024te sözleşmeli olarak Tarım Ormana atandım. Bir yıl dolunca becayişten yararlanıp memleketime geçiş yapmayı planlıyordum fakat açılan konularda bunun mümkün olmadığı yazılmış.

Bir arkadaş "Eğer kadro kanunundan (Ocak 2023) sonra sözleşmeli olarak atandıysan becayiş hakkın yok" yazmış. Bir başka konuda da 7433 sayılı kanuna eklenen ek paragrafa göre "can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka yere atanamaz" şeklinde bir kısım olduğu için becayişin mümkün olmadığını yazmış.

Ocak 2023 yılından sonra sözleşmeli atanıp Becayiş yapan kimse oldu mu aranızdan? Veya bu konuda örneğine rastlayan? Veya deneyip de kanun dolayısıyla becayiş talebi reddedilen? Bu umutla düğün hazırlığı yapıyorduk ama şimdi kesin mi değil mi bilemeyince ikilemde kaldık.