Acil Sağlık Hizmetlerinde zorla ek nöbet tutturma

Acil sağlık hizmetlerinde isteğim dışında bana zorla ek nöbet tutturuyorlar personel eksik diye ve ben tutmak istemiyorum çok yoğun bir istasyonda çalışıyorum. bu durumda ne yapabilirm başına gelen oldu mu ?

Acil sağlık hizmetlerinde isteğim dışında bana zorla ek nöbet tutturuyorlar personel eksik diye ve ben tutmak istemiyorum çok yoğun bir istasyonda çalışıyorum. bu durumda ne yapabilirm başına gelen oldu mu ?