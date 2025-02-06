Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2025 09:42
2005 Eylül 4-C ile Atananlar Basogretmenlik Süresi

Arkadaşlar ben dilekçe verdim kuruma çalıştığım sürenin tamamı sayılsın diye ...

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Sözlük

ben da varım sen da varmısın 1 urfa adamı 3 uykusu kaçmak 1 içinden gelen sesi susturmak 1 tavuk kellesi 2 seksenlerde çocuk olmak 1 ege denizindeki deprem fırtınası 3 yanlış lokasyon 1 canlı yayın sırasında köpeğin ölmesi 1 Kula Jeoparkı 2

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