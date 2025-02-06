SOSYOLOG UNVANLI PERSONELİN EK ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI HAKKINDA

SOSYOLOG OLARAK GÖREV YAPAN ARKADAŞLARIN DİKKATİNE,
BİLİNDİĞİ ÜZERE
2010 YILINDA BAKANLAR KURULU KARARINA İSTİNADEN TEKNİK KADROYA GEÇİRİLDİK.
İLGİLİ MADDEDE TEKNİK HİZMETLER SINIFI BAŞLIKLI II NUMARALI BENDİ KAPSAMINA ALINDIK.
BAKANLAR KURULU KARARINDA DMK'NIN 36 MADDESİ ORTAK HÜKÜMLER (A/4) KAPSAMINA ALINMADIĞIMIZDAN EK GÖSTERGE VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI DÜŞÜK OLMAKTADIR. TEKNİK LİSANSİYER SAYILMADIĞIMIZDAN DOLAYI BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLDİĞİNİ FARZEDEREK KONUYU DEĞERLENDİRİRKEN, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNUN 28.02.2024 TARİH VE E-75850160-102.01.01-12215 SAYILI YAZISI İLE SOSYOLOG UNVANLI PERSONELİN 'TEKNİK LİSANSİYER' KAPASAMINA ALINMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜ İLE KARŞILAŞTIM. BU GÖRÜŞE İSTİNADEN İLAVE 1 DERECE KADEME VE DERECEME İŞLENDİ.
A- I NUMARALI CETVELDE Sosyolog unvanının geçmemesi sebebiyle 4. Sıraya göre değerlendirilmiş ve yan ödeme katsayı oranları emsali olan 3. Sırada bulunan kadrolara göre düşük kalmıştır.
B- II Numaralı Cetvel (Özel Hizmet Tazminatı) (E) TEKNİK HİZMETLER Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapanlardan ; Sosyolog unvanının geçmemesi sebebiyle 1. Maddesin d) bendine göre değerlendirilerek hak kaybı oluşmuştur.
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 13. MADDESİNDE UYUŞMAZLIK İLE İLGİLİ OLARAK GÖRÜŞ ALINMASI DİYE BİR İBARE VAR. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKMEKTEDİR. BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAK VE ORTAK FİKİRLERLE HAREKET ETMEK İSTİYORUM.
NOT: 2024-2025 TOPLU SÖZLEŞME UYARINCA EK ÖDEMEMİZ 5 PUAN ARTTI. BAZI MUTEMETLER AĞUSTOS AYINDA BUNU TEKRARDAN 100 OLARAK HESAPLAMAYA BAŞLADI. SİZİNDE BAŞINIZA GELMİŞ OLABİLİR.
SOSYOLOG OLARAK GÖREV YAPAN ARKADAŞLARIN DİKKATİNE,
BİLİNDİĞİ ÜZERE
2010 YILINDA BAKANLAR KURULU KARARINA İSTİNADEN TEKNİK KADROYA GEÇİRİLDİK.
İLGİLİ MADDEDE TEKNİK HİZMETLER SINIFI BAŞLIKLI II NUMARALI BENDİ KAPSAMINA ALINDIK.
BAKANLAR KURULU KARARINDA DMK'NIN 36 MADDESİ ORTAK HÜKÜMLER (A/4) KAPSAMINA ALINMADIĞIMIZDAN EK GÖSTERGE VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI DÜŞÜK OLMAKTADIR. TEKNİK LİSANSİYER SAYILMADIĞIMIZDAN DOLAYI BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLDİĞİNİ FARZEDEREK KONUYU DEĞERLENDİRİRKEN, YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNUN 28.02.2024 TARİH VE E-75850160-102.01.01-12215 SAYILI YAZISI İLE SOSYOLOG UNVANLI PERSONELİN 'TEKNİK LİSANSİYER' KAPASAMINA ALINMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜ İLE KARŞILAŞTIM. BU GÖRÜŞE İSTİNADEN İLAVE 1 DERECE KADEME VE DERECEME İŞLENDİ.
A- I NUMARALI CETVELDE Sosyolog unvanının geçmemesi sebebiyle 4. Sıraya göre değerlendirilmiş ve yan ödeme katsayı oranları emsali olan 3. Sırada bulunan kadrolara göre düşük kalmıştır.
B- II Numaralı Cetvel (Özel Hizmet Tazminatı) (E) TEKNİK HİZMETLER Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapanlardan ; Sosyolog unvanının geçmemesi sebebiyle 1. Maddesin d) bendine göre değerlendirilerek hak kaybı oluşmuştur.
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 13. MADDESİNDE UYUŞMAZLIK İLE İLGİLİ OLARAK GÖRÜŞ ALINMASI DİYE BİR İBARE VAR. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKMEKTEDİR. BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAK VE ORTAK FİKİRLERLE HAREKET ETMEK İSTİYORUM.
NOT: 2024-2025 TOPLU SÖZLEŞME UYARINCA EK ÖDEMEMİZ 5 PUAN ARTTI. BAZI MUTEMETLER AĞUSTOS AYINDA BUNU TEKRARDAN 100 OLARAK HESAPLAMAYA BAŞLADI. SİZİNDE BAŞINIZA GELMİŞ OLABİLİR.