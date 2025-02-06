120 bin maaş

Değerli hocalarım merhaba %15 vergi diliminde net olarak 120 bin tl maaş alınca bunun %20-%27 ve %35 vergi dilimlerinde net maaşı tam olarak ne kadar olur. Birde %15 vergi diliminde net 60 bin tl alan birinin aynı vergi dilimlerinde %20-%27-%35 te net maaşı ne kadar olur, lütfen bu işten anlayan biri detaylı olarak bu yazdığımı vergi kesilmiş haliyle ne kadara denk geldiğini cevaplayabilir mi. Dalga geçmek için yazmıyorum lütfen ona göre cevaplarsanız çok sevinirim. Herkese iyi görevler

Değerli hocalarım merhaba %15 vergi diliminde net olarak 120 bin tl maaş alınca bunun %20-%27 ve %35 vergi dilimlerinde net maaşı tam olarak ne kadar olur. Birde %15 vergi diliminde net 60 bin tl alan birinin aynı vergi dilimlerinde %20-%27-%35 te net maaşı ne kadar olur, lütfen bu işten anlayan biri detaylı olarak bu yazdığımı vergi kesilmiş haliyle ne kadara denk geldiğini cevaplayabilir mi. Dalga geçmek için yazmıyorum lütfen ona göre cevaplarsanız çok sevinirim. Herkese iyi görevler