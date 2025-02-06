Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2025 10:29
120 bin maaş
Değerli hocalarım merhaba %15 vergi diliminde net olarak 120 bin tl maaş alınca bunun %20-%27 ve %35 vergi dilimlerinde net maaşı tam olarak ne kadar olur. Birde %15 vergi diliminde net 60 bin tl alan birinin aynı vergi dilimlerinde %20-%27-%35 te net maaşı ne kadar olur, lütfen bu işten anlayan biri detaylı olarak bu yazdığımı vergi kesilmiş haliyle ne kadara denk geldiğini cevaplayabilir mi. Dalga geçmek için yazmıyorum lütfen ona göre cevaplarsanız çok sevinirim. Herkese iyi görevler

m.r_f
Memur
06 Şubat 2025 10:36

%15 vergi diliminde 120000 net maaş alan şahsın vergi kesilmeden önceki maaşı yaklaşık 141000 Tl.

Diğer vergi dilimleri için 141000 - (141000x0,2) = Net maaş formulünü kullanabilirsiniz. Bu formüldeki 0,2 vergi dilimini temsil eder, 27 ve 35 için 0,27 ve 0,35 yazabilirsiniz.

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