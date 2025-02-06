Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2025 11:33
cte askerlik hizmetinin izinden sayılması
bilğisi olan varmı yada bu izni alan varmı komisyonlar direk red veriyor yardımcı olurmusunuz

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