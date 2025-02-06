Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


06 Şubat 2025 11:44
Kardeş Eli Güvenilir mi?

İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak herkesin gönlünden geçen bir şeydir. Kardeş Eli de yıllardır bu amaçla çalışan bir dernek olarak öne çıkıyor. Su kuyuları, kurban bağışları, gıda yardımları ve daha birçok projeyle özellikle mazlum coğrafyalarda etkili işler yapıyorlar. İnsanlar destek olmak istediklerinde güvenilir bir kuruma bağış yapmayı tercih ediyor. Yardımların gerçekten yerine ulaştığını görmek, bağışçıların da içini rahatlatan en önemli şeylerden biri. Yapılan hizmetlerin ve projelerin sahadaki etkilerini takip etmek isteyenler için görsel ve video paylaşımlarını incelemek faydalı olabilir.

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