Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2025 12:08
Yolluk !!
Arkadaşlar 3 ay önce mazeret tayini ile başka yere geldim şimdi mazeretimi bozup eski görev yerime döneceğim yolluk yatar mı gene yoksa kısa süreli yer değişikliğinde yatmıyor mu ona göre dilekçeme yolluksuz harcırahsız olarak geri dönmek istediğimi belirteceğim bilen biri var mı bu konuyu ?

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