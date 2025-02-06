Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2025 12:36
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

Ösym , sınava gireceğimiz yerleri ne zaman açıklar.Bir bilgisi ve ya tahmini olan var mı?


rümeysa55
Aday Memur
06 Şubat 2025 13:20
ben de bekliyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik Norm fazlası sonrası il iç atamaEmekli YolluğuTüccar müdürTemmuz zammıTürkiye Yüzyılı Maarif modeli program izleme değerlendirme görevlisiSınıf öğretmeni maaşında gelir vergisi kesiliyor mu?. Memurlar.net maaş robotu ile maaş farklıHemşire-Öğretmen Eş DurumuMaaş farkları yattı mı?

Sözlük

zenginden alıp fakire vermek 3 Kula Jeoparkı 2 pallas 1 görkem 1 öten horozun bayılması 3 Alan var alamayan var 2 günaydın sözlük 3 atlantis 1 turabinin şarkısı 1 şikayetvar.com 1

Son Haberler

YKS başvuruları başladıİletişim Başkanlığından 'Asrın Birlikteliği' kampanyasıBorsa günün ilk yarısında yükseldiBakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan deprem mezarlığına ziyaretKar hayatı felç etti: Karadeniz'de 1028 köye ulaşım sağlanamıyor

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları